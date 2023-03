Homem é assassinado no Retiro, em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 21:14 horas

Volta Redonda – Wilian Pires de Oliveira, de 39 anos, foi assassinado por volta das 17 horas desta quinta (02) no local conhecido como Eucalipto, que fica entre os bairros Retiro e Açude, em Volta Redonda. Ele foi baleado diversas vezes no peito e na cabeça. A polícia investiga a autoria e motivos do crime.