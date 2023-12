Barra Mansa – Um homem de 39 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (3), no bairro Roselândia, em Barra Mansa. Segundo apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, ele teria sido morto dentro de casa e chegou a ser socorrido por conhecidos, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há mais informações sobre a ação ou possíveis motivos do crime.