Homem é autuado por crime ambiental em Valença

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 09:29 horas

Valença- Policiais da 2ª Unidade de Polícia Ambiental flagraram na quarta-feira, dia 14, uma retroescavadeira que realizava movimentação irregular do solo e limpeza do terreno. A abordagem policial foi na RJ-147, no bairro Osório, em Valença.

O proprietário do terreno foi autuado por crime ambiental, porque não apresentou nenhuma licença dos órgãos ambientais para a realização do serviço. A máquina foi apreendida e o suspeito responderá pelo delito em liberdade.