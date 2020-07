Homem é baleado e outro atropelado por ocupantes de um HB20 no Centro de Resende

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 17:12 horas

Resende – Um homem foi baleado e outro atropelado na tarde desta quinta-feira, dia 2, próximo a Rodoviária Velha, no Centro de Resende. Policiais militares disseram que os crimes foram praticados por ocupantes de um HB20 prata.

Ainda de acordo com os PMs, foram encontradas munições deflagradas de pistola calibre 9 milímetros no local do tiroteio.

Os agentes suspeitam que os atiradores sejam de uma facção criminosa, com reduto no bairro Paraíso, também em Resende.