Homem é baleado na perna em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 18:17 horas

Barra Mansa – Um homem, identificado pela Polícia Militar apenas como Wallace, foi baleado na perna na tarde desta terça-feira, 24, após uma discussão com outro homem, não identificado, na Rua Luis Ponce, no Centro de Barra Mansa.

Segundo a ocorrência da PM, a vítima, que é motoboy de um estabelecimento comercial no endereço citado, foi baleada após uma discussão com o suspeito, cliente da loja. Populares entraram em contato com a PM afirmando terem ouvido barulho de disparos de arma de fogo.

Cientes da denúncia, os policiais foram ao endereço, entraram em contato com uma mulher, que se identificou como gerente do estabelecimento comercial, onde relatou que o cliente foi o responsável pelos disparos contra o motoboy.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Ninguém foi preso.