Homem é detido ao tentar atear fogo no próprio carro

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 18:18 horas

Volta Redonda – Um homem foi detido nesta quarta-feira, dia 30, ao tentar atear fogo no próprio veículo, um Logan, que estava no pátio da Guarda Municipal de Volta Redonda. Ele foi contido e levado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as providências cabíveis.

O carro tinha sido apreendido por policiais militares, porque o motorista, ao ser abordado, não apresentou documentos pessoais e nem do veículo. PMs disseram que o homem é suspeito de transportar materiais ilícitos.