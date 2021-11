Homem é detido após ameaçar funcionários do Detran de Barra do Piraí

Barra do Piraí – O delegado titular (interino) da 88ª DP (Barra do Piraí), Vinícius de Mello Coutinho, indiciou, na quarta-feira, dia 10, um homem pelos crimes de ameaça, dano qualificado, desacato e coação no curso do processo. O policial explicou que o suspeito ficou revoltado com funcionários do Detran de Barra do Piraí, devido a reprovação do seu veículo durante a vistoria feita pelo órgão.

– O homem quebrou o vidro do guichê de atendimento e ameaçou atear fogo no local e nos servidores. Ele foi capturado por agentes da Guarda Municipal de Barra do Piraí e conduzido à delegacia, onde ele foi autuado – explicou Vinícius.