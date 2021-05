Homem é detido após furtar bebedouro de rodoviária em Vassouras

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 15:35 horas

Vassouras – Policiais do 10º Batalhão da PM detiveram nesta quinta-feira (27), um homem suspeito de furtar um bebedouro que estava instalado no terminal rodoviário de Vassouras. O desaparecimento do aparelho foi notado por uma funcionária que trabalha em um dos guichês da rodoviária.

Câmeras de segurança instaladas no terminal rodoviário filmaram o suspeito furtando o bebedouro por volta da meia-noite desta quinta-feira. No entanto, sete horas depois, o mesmo homem foi visto andando nos arredores da rodoviária.

O fato foi comunicado aos PMs, que detiveram o suspeito, que confessou o furto. Ele alegou que retornou ao local para devolver o bebedouro, e disse que estava sob efeito de substâncias psicotrópicas.

O bebedouro estava em um carrinho de mão coberto por cobertor, junto com 56 DVDs, uma panela de pressão, um atlas geográfico e um livro de Direito. O suspeito não conseguiu provar a procedência dos outros materiais que também estavam no carrinho de mão.

Levado para a 95ª DP (Vassouras), o homem foi indiciado por furto e assinou um termo circunstanciado, comprometendo-se à comparecer ao Juizado Especial Criminal de Vassouras, quando for solicitado. Em seguida, ele foi liberado.