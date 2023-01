Homem é detido com carro furtado em Porto Real - Diário do Vale

Homem é detido com carro furtado em Porto Real

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 08:43 horas

Um homem suspeito de furtar um carro foi detido, na noite deste domingo (01), por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi localizado, juntamente com o veículo, no bairro Jardim Real, em Porto Real.

Os policiais foram até o bairro para verificar a possível localização do veículo. No local, populares informaram à polícia que o suspeito, já conhecido pela equipe, havia saído com o carro.

Diante da informação, os agentes foram à residência do suspeito, onde encontraram o carro estacionado.

O caso foi registrado na 100ª DP. O homem foi ouvido e responderá em liberdade.