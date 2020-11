Homem é detido por importunação sexual em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 16:40 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa, por meio da Patrulha da Mulher, deteve um homem de 50 anos, após o mesmo atingir uma mulher, de 40 anos, com um tapa na região do quadril. O caso aconteceu na Rua Nilo Peçanha, Centro, quando a vítima estava entrando em seu carro, quando sentiu a agressão do desconhecido.

Após o tapa, o homem fugiu sendo contido por populares até que a Guarda chegasse ao local. Ambos foram encaminhados a 90ª DP, onde o autor foi enquadrado por importunação sexual em flagrante.