Homem é detido por maus-tratos contra os animais em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 16:19 horas

Angra dos Reis– Um homem foi detido nesta terça-feira (15), por maus-tratos aos animais, no bairro da Nova Angra. Uma ação conjunta da Prefeitura de Angra, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e a Polícia Civil informaram que o homem é suspeito de maus-tratos contra um cavalo e foi alvo de denúncia dos protetores.

O animal foi transportado para um haras onde receberá todos os cuidados necessários. Segundo informações do Bem-Estar Animal, departamento ligado ao Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), na residência do cidadão foram encontrados ainda dois cachorros, três galinhas, um galo e dois passarinhos, todos em situação de maus-tratos. Os animais foram apreendidos e conduzidos para um lar temporário. O cidadão foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia.

Denúncias

Em Angra dos Reis, denúncias de maus-tratos contra os animais podem ser feitas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) ou pelo email bemestaranimal@angra.rj.gov.br. Qualquer pessoa pode abrir um registro de ocorrência na delegacia ao tomar conhecimento sobre crimes contra os animais.