Homem é detido por tentativa de homicídio em Pinheiral

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 09:23 horas

Pinheiral – Após receber denúncia, agentes da polícia militar detiveram um homem, de 52 anos, pelo crime de tentativa de homicídio na noite deste domingo (10). A vítima é um servidor público e não sofreu ferimentos.

Ainda segundo informações recebidas pela Polícia Militar, um disparo de arma de fogo teria acontecido na Praça Brasil, no bairro Rolamão em Pinheiral. A guarnição conseguiu encontrar o suspeito com base em descrições dadas por populares. Ao ser detido, ele confirmou que havia sido o responsável, mas não informou os motivos. Com ele, foram aprrendidos 1 revólver, 8 munições intatctas e R$ 377.