Homem é encontrado morto a tiros no bairro Beatriz Gama, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem de 42 anos foi encontrado morto a tiros no bairro Beatriz Gama, em Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo informações apuradas pelo Diário do Vale, a vítima foi alvejada na cabeça. A Polícia Militar está no local isolando a área para a realização da perícia. A vítima foi identificada como um homem negro, vestindo roupas pretas e chinelo branco.