Homem é esfaqueado em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 10:13 horas

Volta Redonda – Um homem de 28 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira, 28, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia sido socorrida para o Hospital São João Batista, quando a PM foi informada.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a unidade médica, e, segundo o responsável pelo pronto socorro do HSJB, o estado de saúde da vítima é estável. O responsável pelo crime não foi identificado.