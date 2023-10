Homem é executado a tiros no Monte Castelo, em VR

Volta Redonda – Um homem, cuja idade não foi divulgada, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (17) próximo a uma praça na Rua 4, no bairro Monte Castelo. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE junto a fontes policiais, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e sua execução seria um “acerto de contas”. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso passa a ser investigado pela 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda).