Homem é flagrado com 400 pinos de cocaína no Açude

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 17:08 horas

Volta Redonda – Uma denúncia anônima repassada ao Disque Denúncia do 28º Batalhão resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas em Volta Redonda. Ele foi localizado e detido nesta terça-feira, dia 17, com 400 pinos de cocaína na Rua 10, no bairro Açude.

Policiais militares disseram que o suspeito chegou a se desfazer de uma mala, contendo as drogas, ao avistar aproximação deles. A intenção era se livrar do flagrante.

Ele e o material apreendido foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda) e apresentado ao delegado titular Edézio Ramos.