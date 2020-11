Homem é flagrado com armas e drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 08:40 horas

Suspeito, de 30 anos, foi encontrado com farto material entorpecente dentro de um imóvel localizado no Açude IV, após denúncia

Volta Redonda – Um homem, de 30 anos, foi preso por policiais militares do 28º BPM na terça-feira, dia 17, em Volta Redonda, após ser flagrado com material do tráfico na Rua Bom Pastor, no bairro Açude IV.

A PM afirma que recebeu informações que no endereço, dentro de um imóvel, haveria um homem com armas e drogas. Cientes da denúncia, os militares foram ao local indicado e durante abordagem, encontraram 01 revólver calibre 38 com a numeração raspada; 06 munições do mesmo calibre, intactas; 01 garrucha calibre 32 com a numeração raspada; 57 trouxinhas de maconha; 08 pinos de cocaína; um rádio transmissor e uma base de rádio, com o suspeito.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuado no artigo 33 da lei 11.34/06 (Tráfico de Drogas) e artigo 14 da lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento), permanecendo preso, à disposição da Justiça.