Homem é flagrado com quatro granadas no Dom Bosco

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 18:50 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira, dia 11, com quatro granadas, na Rua Carlos Luiz, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Policiais militares encontraram ainda com o suspeito, nove munições de calibre 38, três capas de colete e rádios.

Também foi apreendido uma roupa camuflada, coldre, além de um liquidificador com resquícios de uma substância branca, aparentando cocaína.

O suspeito foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda). O delegado titular da 93ª DP, Edézio Ramos, estava para solicitar a presença do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil, a Volta Redonda, por causa, das granadas.