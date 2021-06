Homem é flagrado com réplica de pistola em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 17:08 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM apreenderam na noite de terça-feira, dia 1, um homem de 27 anos, que estava com uma réplica de pistola e uma embalagem contendo maconha. O flagrante foi na Rua Efigênia Isac, no Almirante, em Barra do Piraí.

O suspeito tentou agredir os agentes e foi dominado pelos policiais, sendo levado para a Delegacia de Barra do Piraí.