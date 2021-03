Matéria publicada em 26 de março de 2021, 08:38 horas

VW Gol, branco, tinha registro de furto desde 18/08/2020; abordagem aconteceu na noite dessa quinta-feira, dia 25, no km 276 da Rodovia Presidente Dutra

Barra Mansa – Um homem, de 44 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na noite dessa quinta-feira (25), em Barra Mansa, após ser flagrado conduzindo um VW Gol, branco, com placas do Rio de Janeiro, com indícios de adulteração e registro de furto, na altura do km 276 da Rodovia Presidente Dutra, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico. A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP, para registro. O condutor foi autuado e preso por receptação.

O homem foi abordado pelos agentes às 19h e, durante fiscalização, foi constatado que o CRLV (Certificado de Registro de Veículo) apresentado aos agentes continha indícios de falsificação. Após a suspeita, foi realizada inspeção veicular minuciosa no veículo, onde foi verificado que as numerações do chassi e do motor também apresentavam indícios de adulteração; além de outros itens de identificação que também estavam adulterados ou suprimidos, segundo um agente, que ressaltou que pela consulta da placa, o veículo seria do ano 2019, modelo 2020.

A PRF informou que também foi constatado, através de consultas aos sistemas disponíveis, que o veículo se tratava de um clone, sendo o veículo original de fabricação e modelo do ano de 2017, com registro de furto em 18/08/2020 no Rio de Janeiro. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao condutor por receptação de veículo furtado.

Ele, segundo a PRF, alegou que adquiriu o VW Gol há aproximadamente 6 meses – através de um aplicativo de venda – , de um homem, não identificado, que seria de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e que havia efetuado parte do pagamento com um veículo no valor de R$8 mil. O condutor explicou aos agentes que o restante, em parcelas mensais, estava sendo pago diretamente ao suposto vendedor, mensalmente. ”Conforme tabela FIPE, o veículo recuperado está avaliado em R$ 34.296,00”, concluiu o agente.