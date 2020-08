Homem é indiciado por homicídio triplamente qualificado em Valença

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 16:44 horas

Valença – O delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César Santos, indiciou o suspeito de matar no sábado, dia 1, o trabalhador rural Evandro da Silva Santos, de 41 anos, por homicídio triplamente qualificado. O policial disse que os dois discutiram na noite de sexta-feira, dia 31 de julho, em um bar perto do sítio da vítima, no Loteamento São Judas Tadeu, no bairro Chacrinha, em Valença, por motivos fúteis.

– O tio, prevendo uma consequência mais grave já que o suspeito tinha ameaçado matar a vítima, a levou para casa dele. O sobrinho, sem que o tio percebesse, foi para o sítio, na madrugada de sábado – explicou Carlos César.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito ficou de tocaia e matou a vítima em um curral, após aplicar nela um golpe conhecido como “mata leão”, desfalecendo o rival.

– O próprio suspeito contou que, sem saber se Evandro estava vivo ou morto, ateou fogo no corpo dele – explicou o delegado, acrescentando que, por isso, autuou o suspeito por homicídio triplamente qualificado, pelo fato da tocaia, motivo torpe e pelo meio cruel que o suspeito usou para matar Evandro.

O suspeito será transferido da cela provisória da 91ª DP para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.