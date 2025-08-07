quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

Homem é morto a tiros e mulher é baleada dentro de ônibus em Barra Mansa

Vítima fatal ainda não foi identificada; mulher de 61 anos foi atingida de raspão por bala perdida, sendo ferida no pescoço

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – Um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus na tarde desta quinta-feira (7), na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Durante o ataque, uma mulher de 61 anos também foi atingida de raspão por uma bala perdida no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, o coletivo seguia para o distrito de Rialto quando foi alvo dos disparos. A mulher relatou que o ônibus havia parado e a porta estava aberta quando ouviu vários tiros.

Ela foi socorrida pela por agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar e levada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. No momento do crime, ela estava acompanhada do genro, que também prestou depoimento como testemunha. Os dois seguiam juntos no coletivo quando os tiros começaram.

O homem morto ainda não teve a identidade confirmada. O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, foi posteriormente reclassificado como homicídio e lesão corporal. Nenhum suspeito foi preso até o momento e não houve apreensões de armas.

Você também pode gostar

Operação causa prejuízo de R$ 85 mil ao...

Alckmin se reúne com representante dos EUA após...

PF prende foragido por homicídio qualificado, no Galeão

[VÍDEO] BM oferece emprego a flanelinha, que prefere...

Senado aprova isenção de IR para quem ganha...

Polícia Ambiental identifica construção irregular próximo a córrego...

Polícia Civil inicia campanha de coleta de DNA...

Volta Redonda amplia rede de proteção a mulheres...

Dois homens são condenados por homicídio triplamente qualificado...

Operação Shamar prende 40 por violência contra a...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996