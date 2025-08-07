Homem é morto a tiros e mulher é baleada dentro de ônibus em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus na tarde desta quinta-feira (7), na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Durante o ataque, uma mulher de 61 anos também foi atingida de raspão por uma bala perdida no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, o coletivo seguia para o distrito de Rialto quando foi alvo dos disparos. A mulher relatou que o ônibus havia parado e a porta estava aberta quando ouviu vários tiros.

Ela foi socorrida pela por agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar e levada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. No momento do crime, ela estava acompanhada do genro, que também prestou depoimento como testemunha. Os dois seguiam juntos no coletivo quando os tiros começaram.

O homem morto ainda não teve a identidade confirmada. O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, foi posteriormente reclassificado como homicídio e lesão corporal. Nenhum suspeito foi preso até o momento e não houve apreensões de armas.