Homem é morto a tiros em frente a barbearia no Santo Agostinho

Volta Redonda – Um homem identificado como Wagner Eduardo Silva Natividade de Paula, de 24 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (15), na Rua Califórnia, no Santo Agostinho, em frente a uma barbearia. De acordo com testemunhas, foram disparados muitos tiros. No local, agentes da Polícia Militar encontraram projéteis de calibre 9mm e .40. A Polícia preserva o local do crime e o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia.