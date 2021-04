Homem é morto a tiros em Resende

Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 12:01 horas

Resende – Um homem, não identificado, foi encontrado morto a tiros, na noite dessa sexta-feira, dia 2, em Resende. O corpo estava numa estrada de terra conhecida como Boca do Rego, no bairro Vargem Grande.

Policiais do 37 Batalhão da PM foram ao local, após receberem denúncia, por meio do número 190 (PM). Eles disseram que a vítima estava sem documentos. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Ebóli (ICCE) também estiveram no local do crime, onde constataram que a vítima foi atingida com dois tiros nas costas.

O homicídio foi registrado na 89 DP (Resende). O delegado titular Michel Floroshk, tenta localizar e prender o criminoso e descobrir o motivo do assassinato.