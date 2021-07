Homem é morto a tiros na frente do filho em Barra do Piraí

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 16:22 horas

Barra do Piraí – Um homem, com cerca de 40 anos, o homem que foi morto a tiros, na noite de quinta-feira, em Barra do Piraí. Segundo testemunhas, criminosos invadiram a casa da vítima na localidade conhecida como Santa Rosa, no distrito de Vargem Grande.

A execução foi praticada na frente do filho da vítima, de 5 anos. Policiais militares e peritos estiveram no local do crime. O homicídio será investigado pelo delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala.

Outro assassinato

Em Resende, um jovem, aparentando 24 anos, também foi morto a tiros, na noite de quinta-feira, dia 29. O crime foi na Rua Antônio Floristiano, no bairro Campo Belo. O homicídio foi registrado na Delegacia de Resende. O autor dos tiros e o motivo do crime ainda são desconhecidos pela Polícia Civil.