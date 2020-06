Homem é morto a tiros no Retiro em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 21:32 horas

Volta Redonda- Um homem identificado como Washington de Oliveira Barbosa, de 28 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira, dia 23, na Rua Vigo, próximo a antiga subprefeitura, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

De acordo com populares, a vítima estava na companhia da mãe e do filho quando foi atingido pelos disparos. O socorro foi chamado, mas quando chegou ao endereço, Washington já estava morto. Segundo as primeiras informações, os suspeitos do crime fugiram em um carro, que ainda não foi identificado pela polícia.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.