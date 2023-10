Barra Mansa – A Polícia de Barra Mansa está à procura de um GM Corsa, de placa não identificada, que teria sido usado para assassinar Jefferson Pedrozo Rufino, de 39 anos, no fim da tarde desta sexta-feira (27), na Rua José Gonçalves Rebollas, no bairro Morada Verde, no Siderlândia, em Barra Mansa. A vítima teria levado pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça, segundo apurado pela reportagem.

O crime já sendo investigado por agentes da 90ª DP. O homem morreu no local.