quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

Homem é morto a tiros por grupo encapuzado em Resende

Crime ocorreu na Fazenda da Barra II; quatro homens encapuzados invadiram imóvel e atiraram várias vezes

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Resende – Um homem de 28 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (26) na Rua Osvaldo Porto, no bairro Fazenda da Barra II, em Resende. Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens encapuzados invadiram um imóvel gritando que seriam policiais e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. O homem usava tornozeleira eletrônica.

Testemunhas relataram aos agentes que a vítima trabalhava no endereço onde ocorreu o homicídio. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, que investigará a motivação e a autoria do crime.

Você também pode gostar

Motorista de Kombi fica ferido em colisão na...

DPU inaugura atendimentos em Resende

Policiais ambientais identificam abertura de estrada irregular em...

Escola de Penedo e PM lançam Projeto BADDU...

Polícia apreende 10 kg de cocaína escondida em...

Operação prende suspeitos de ataque com explosivos contra...

Polícia Civil de BP prende dois homens investigados...

VR e BM apresentam queda em crimes violentos...

[VÍDEO] Barra do Piraí: Homem que agrediu, torturou...

Carga especial inicia novo deslocamento, mas para na...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996