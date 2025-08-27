Homem é morto a tiros por grupo encapuzado em Resende

Resende – Um homem de 28 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (26) na Rua Osvaldo Porto, no bairro Fazenda da Barra II, em Resende. Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens encapuzados invadiram um imóvel gritando que seriam policiais e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. O homem usava tornozeleira eletrônica.

Testemunhas relataram aos agentes que a vítima trabalhava no endereço onde ocorreu o homicídio. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, que investigará a motivação e a autoria do crime.