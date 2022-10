Homem é preso acusado de matar amigo por dívida em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 11:08 horas

Angra dos Reis – Um homem acusado de homicídio foi preso nesta terça-feira, 18. Ele foi capturado em Verolme, em Angra dos Reis, após monitoramento do Setor de Inteligência.

Segundo os agentes, o acusado foi o autor de um homicídio ocorrido em novembro do ano de 2021, no bairro da Japuíba. A motivação do crime foi uma dívida de cerca de R$ 300.

Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Após as formalidades de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.