Homem é preso ao furtar loja no Conforto

Volta Redonda – Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (13), ao furtar peças de vestuário de uma loja na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto.

De acordo com a ocorrência, os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para verificar a informação de que um estabelecimento comercial estava sendo furtado no Conforto. Chegando ao endereço, avistaram um homem correndo com bolsas da loja nas mãos. Dentro das sacolas os policiais encontraram cinco bolsas, duas botas e oito sandálias.

O Suspeito foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia e irá responder por furto