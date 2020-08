Homem é preso após ameaçar a mãe com um machado em Valença

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 15:03 horas

Valença – O delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César, prendeu em flagrante na terça-feira, dia 25, um homem suspeito de ameaçar a mãe com um machado. O crime ocorreu na casa da família, no bairro Aparecida, em Valença. Carlos César disse que o suspeito ainda quebrou objetos que estavam na casa.

Depoimentos de testemunhas registrados na delegacia, informaram que no dia anterior, ou seja, na segunda-feira, dia 24, o suspeito tinha brigado com o irmão, que reclamou do barulho que ele (suspeito) fazia quando estava dentro do quarto.

– Minha mãe cuida de duas netas menores de idade, que também ouviam o barulho vindo do quarto do casal – disse o irmão do suspeito.

Na terça-feira, quando a mãe foi comentar sobre a briga do dia anterior, o filho se alterou e passou a quebrar tudo dentro de casa e fazer ameaças.

– Ele admite que pegou o machado, que serve para o pai cortar lenha, mas que não tinha intenção de agredir a mãe com o instrumento – disse o delegado.