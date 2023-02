Homem é preso após denúncia de disparo de arma de fogo em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 09:36 horas

Espingarda calibre 38 estava em outro cômodo da casa

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, de 22 anos, após denúncia de disparos com arma de fogo, na noite de ontem (23), no Bairro Roselândia, em Barra Mansa. A polícia foi chamada e encontrou o suspeito, que afirmou ter efetuado os disparos.

Além da arma, uma espingarda calibre 28, os policiais encontraram ainda, em outro cômodo do local, três munições e dois cartuchos. O caso foi encaminhado à delegacia local.