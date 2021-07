Homem é preso após descumprir medida protetiva em Miguel Pereira

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 11:11 horas

Miguel Pereira – Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar prenderam no início da madrugada desta segunda-feira, dia 19, um homem que descumpriu medida protetiva, após invadir a casa da ex-mulher, na Rua Orlando, no bairro Vila Suissa, em Miguel Pereira. O caso foi registrado na 96ª DP.

O flagrante aconteceu após a vítima ligar para o 190 e informar aos agentes sobre o ocorrido. Após ser capturado, o homem foi encaminhado para delegacia, onde permaneceu preso após ser autuado no Artigo 24A da Lei Maria da Penha.