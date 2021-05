Homem é preso após furtar Restaurante Popular de Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 15:47 horas

Barra Mansa – Um homem, de 40 anos, foi preso na segunda-feira (3) após furtar o Restaurante Popular de Barra Mansa, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro. Ele transportava em um carrinho de mão, uma prateleira que retirou indevidamente do estabelecimento, que não está funcionando atualmente.

Policiais militares, que estavam em patrulhamento na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, também no Centro, desconfiaram da atitude suspeita do homem, que ao ser abordado, acabou confessando o crime, sendo levado para a Delegacia de Barra Mansa, onde foi indiciado por furto e ficou preso.

Segundo a PM, o suspeito tinha passagens pela polícia por desacato, furto, lesão corporal, roubo e uso de drogas.

Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Social do estado do Rio de Janeiro informou que o Restaurante Popular está fechado em função do Decreto Estadual nº 45.807/2016. “O imóvel é propriedade do Governo do Estado, que atualmente está reunindo esforços para a reabertura e restabelecimento do serviço em diversos municípios do Estado”, esclarece a nota.