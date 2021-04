Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 20:48 horas

Paraty – Policiais civis da 167ª DP (Paraty), e guardas municipais, coordenados pelo delegado titular Marcelo Haddad e secretário de Segurança e Ordem Púbico, Marcelo Russo, prenderam nesta quarta-feira, dia 14, um homem suspeito de drogas em Paraty. A prisão foi após denúncia anônima.

O comissário de polícia, Sérgio Costa, explicou que o suspeito fugiu em alta velocidade em um Ford Ka e foi perseguido pelos agentes, que conseguiram interceptar o veículo na Rodovia Rio-Santos, próximo à Praia Grande.

– Durante a fuga, eu e o inspetor Vlamir vimos o suspeito jogar uma sacola pela janela do carro que ele conduzia. Como ainda estava no nosso campo de visão, conseguimos apreender as drogas que estavam na sacola – explicou Sérgio Costa.

Marcelo Russo disse que o homem costumava vender drogas na Praia Grande. O suspeito e o material apreendido foi levado para a 167ª DP (Paraty).