Homem é preso após tentar arrombar porta de estabelecimento comercial

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2020, 09:04 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam nesse sábado, dia 12, um homem de 41 anos, no momento em que ele, com uma barra de ferro, tentava arrombar a porta de um estabelecimento comercial, na Rua Doutor Luiz Barreto, no Centro, em Resende.

Os agentes disseram que, o suspeito já tinha arrebentado o cadeado do portão de proteção de acesso à porta. A ocorrência da PM foi registrada na 89ª DP (Resende).