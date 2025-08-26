Homem é preso após tentar matar ex-namorada em Valença

Valença – Policiais civis do 91º DP de Valença prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (25), um homem suspeito de tentar matar sua ex-namorada no bairro Chacrinha, em Valença. A vítima foi atingida por pelo menos três golpes de faca e sofreu outras agressões físicas.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi socorrida em estado crítico e permanece internada na UTI do Hospital Escola da cidade.

Após diligências e cruzamento de informações, agentes localizaram o suspeito em Barra Mansa, na Praça da Preguiça. Ele foi conduzido à delegacia de Valença, onde teve a prisão formalizada. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.