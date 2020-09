Homem é preso com 255 sacolés de cocaína em ônibus

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:02 horas

Valença – Policiais militares prenderam na quarta-feira, dia 23, um homem de 31 anos, que estava com 255 sacolés de cocaína, em Valença. Ele estava em um ônibus que fazia a linha Barra do Piraí X Valença, que foi interceptado pelos agentes, na RJ-145, localidade conhecida como Recanto das Maritacas, no bairro São Francisco.

O suspeito confessou que estava levando drogas para um jovem de 23 anos, que também foi localizado pelos PMs, e levado para a 91ª DP (Valença). O passageiro do ônibus foi indiciado por tráfico de drogas e ficou preso. Já o jovem foi ouvido e liberado.