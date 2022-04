Homem é preso com 3.650 pinos de cocaína em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 21 de abril de 2022, 17:16 horas

Paraíba do Sul – Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) e militares prenderam, nesta quinta-feira (21/04), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado, após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, o homem estava com 3.650 pinos de cocaína, que serviria para abastecer pontos de venda de drogas do município no período do carnaval.

A droga estava escondida dentro de um estepe (pneu) em um veículo estacionado no bairro Santo Antônio.