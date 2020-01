Homem é preso com arma e drogas no Santa Inês em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 18:33 horas

Barra Mansa- Um homem, de 31 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso no fim da manhã desta sexta-feira (10), na Travessa das Flores, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, divisa com Volta Redonda.

Com o suspeito a PM apreendeu 01 pistola 9 mm, com a numeração suprimida, 02 carregadores, 13 munições 9 mm, 14 trouxinhas de maconha, 88 pinos de cocaína, 01 rádio transmissor e vários papéis de anotações do tráfico.

O homem e o material foram encaminhados à 93ª DP (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada.