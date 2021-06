Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 16:44 horas

Pinheiral – Um homem, que conduzia um Cross Fox, foi preso no fim de semana, na Rua José Gomes da Silva Júnior, no Centro de Pinheiral. Policiais militares encontram no veículo um revólver calibre 38 e cinco munições intactas do mesmo calibre.

No carro ainda estava a mulher do suspeito. O casal foi levado para a Delegacia de Pinheiral, onde apenas o homem respondeu pelo o fato.