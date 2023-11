Homem é preso com arma em Rio Claro - Diário do Vale

Rio Claro – Um homem, de 48 anos, foi preso por porte ilegal de armas, neste sábado (11), no bairro Getulândia, em Rio Claro. Ele estaria ameaçando outro homem num bar. O caso foi encaminhado para 168ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com informações apuradas pelo Diário do Vale, os policiais foram chamados ao bar para averiguar a denúncia de uma ameaça por um homem armado. Ao chegar ao local, os agentes abordaram o suspeito, que afirmou estar com uma arma na bolsa, dizendo ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e que iria para um clube de tiro em Bracuí, Angra dos Reis.

Mesmo com a documentação de “CAC”, o homem, que estava com uma arma PT 9mm, três carregadores e 96 munições de 9 mm, foi encaminhado para a delegacia para averiguação.