Homem é preso com arma em Valença

Valença – Um homem, de 30 anos, foi preso, na tarde de sexta-feira (8), por agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cambita, em Valença.

De acordo com a ocorrência, os policiais haviam recebido a denúncia de que homem estava como passageiro em um Uber Siena preto portando uma arma. Ele havia solicitado a corrida do bairro Ponte Funda para o Centro. Durante a abordagem ao suspeito, foi aprendido um revólver Taurus calibre 38 com cinco munições intactas e um sacolé de cocaína.

O caso foi registrado na 91ªDP