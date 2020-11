Homem é preso com arma em Valença

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 15:18 horas

Valença – Policiais militares apreenderam no fim de semana, uma garrucha de dois canos, calibre 32, com a numeração apagada. A arma estava em um Peugeot, com placa de Niterói, conduzido por um homem, no distrito de Santa Isabel, em Valença.

Os agentes disseram que o suspeito não tinha porte da garrucha e nem qualquer tipo de identificação da arma. O homem foi levado para a 91ª DP (Valença), onde foi autuado por porte ilegal de arma.

Antes de ser liberado, ele assinou um termo se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal de Valença quando foi solicitado.