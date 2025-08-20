Homem é preso com carro clonado na Dutra, em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, coordenados pelo delegado titular Dr. Marcus Montez, prenderam na tarde desta quarta-feira (20) um homem de 28 anos que conduzia um veículo clonado. A ação ocorreu por volta das 15h na Dutra, durante operação de inteligência voltada à prevenção de crimes na cidade.

O suspeito tentou fugir da abordagem, pulando a mureta da rodovia, mas foi interceptado pelos policiais. O carro abordado tratava-se de um veículo roubado no dia 16 de agosto na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o automóvel teria como destino a comunidade Vila Delgado, onde seria usado em ações armadas contra uma facção rival, envolvida no tráfico de drogas na região.

O setor de inteligência da 90ª DP segue realizando diligências para identificar outros envolvidos, confirmar a logística criminosa e reunir provas que subsidiem a responsabilização criminal do suspeito e de possíveis comparsas.