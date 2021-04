Homem é preso com cocaína na Vila Delgado

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 18:13 horas

Barra Mansa – Nesta quinta-feira (22) um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas no Beco II, na Vila Delgado, em Barra Mansa. Na ação, os policiais do 28ª BPM apreenderam 2 mil pinos vazios, 120 folhas de etiquetas com a descrição “piripaque de 5,00 reais”, 68 pinos de cocaína, dois rádios transmissores, duas bases de rádios e um celular.

Segundo a ocorrência, os policias estavam em patrulhamento pelo bairro, quando viram o suspeito saindo da janela de uma residência abandonada. Em abordagem foi encontrada com o homem uma sacola plástica contendo os pinos de cocaína, o rádio transmissor, o celular e R$ 22. Durante buscas na residência, foi encontrado o restante do material apreendido.

O homem foi levado à delegacia, onde permanece preso. Ele foi autuado por tráfico de drogas.