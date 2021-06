Homem é preso com dez quilos de maconha em Três Rios

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 16:21 horas

Três Rios – Um homem foi preso com dez quilos maconha, na noite de terça-feira (15) na BR-040, em Três Rios. O carro que ele conduzia, foi interceptado por policiais civis e agentes da barreira fiscal estadual, instalada às margens da rodovia.

Os 12 tabletes de maconha estavam no banco traseiro do veículo. O suspeito estava sozinho no carro e foi levado para a 108ª DP (Três Rios). Foi apurado que ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo de veículos, receptação, homicídio e por organização criminosa.