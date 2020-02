Homem é preso com drogas durante operação do Batalhão de Choque em Angra

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 11:12 horas

Angra dos Reis – Na noite desta terça-feira (11), seguindo informações recebidas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque realizaram operação no Morro da Caixa D´Água, onde apreenderam 140 pinos de cocaína e 35 papelotes de maconha.

De acordo com os policiais, a equipe passava perto da localidade conhecida como Beco da Raposa, quando avistaram um homem jogando uma sacola plástica no chão. Durante a revista, os policiais militares encontraram o material entorpecente e quando o questionaram, foram informados que seu nome era Alisson Pinto da Silva e que o mesmo afirmou estar no tráfico de drogas por estar desempregado. Ele foi encaminhado à 166ª DP (Angra dos Reis);

Vale frisar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo “Disque Denúncia RJ” enviando fotos e vídeos com a garantia do anonimato.