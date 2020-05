Homem é preso com drogas e arma na Tararaca

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 07:34 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia feita por um morador de Angra dos Reis ao Disque Denúncia (0300 253 1177), auxiliou a polícia militar na apreensão de uma pistola, três munições intactas, quatro pinos de cocaína e pequeno valor em espécie, na Japuíba.

De acordo com os agentes, na tarde desta sexta-feira (08), ao verificarem informações da denúncia, procederam à comunidade do Tararaca, onde os policiais do 33º BPM, conseguiram prender o inclusive, o homem que estava em posse dos materiais. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Em Angra dos Reis a população pode continuar auxiliando o trabalho da polícia, denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.