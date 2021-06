Homem é preso com drogas e granada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 09:20 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam um homem que portava drogas, granada, munição e material usado pelo tráfico de drogas. O flagrante foi nessa sexta-feira, dia 11, na Rua Reverendo Abdias, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Com o suspeito foram apreendidos 358 pinos de cocaína, 16 munições de pistola de calibre 9 milímetros, dois rádios, uma granada, quatro comprovantes de depósito e carderno com anotações do tráfico de drogas.

O suspeito foi levado para a 88 ª DP (Barra do Piraí), onde foi apresentado ao delegado titular Rodolfo Atala.